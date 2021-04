"Musica leggerissima" è doppio disco di platino: arriva il remix di Cerrone, icona della dance

"Musica leggerissima" conquista, primo tra i brani sanremesi, il doppio disco Di Platino. Per celebrare la certificazione, Colapesce e Dimartino pubblicano una collaborazione internazionale con il producer e dj italo/francese Cerrone che ha realizzato una versione inedita del brano "Musica leggerissima".

"Per celebrare questo momento abbiamo deciso di farvi una sorpresa: a mezzanotte uscirà un remix del brano firmato da Cerrone - ha scritto il duo poche ore fa su Instagram -. Vera e propria leggenda del dance floor, padrino del French touch, produttore da più di 70 milioni di dischi venduti, plurivincitore di grammy e golden globe. Una vera e propria icona di stile da oltre 40 anni".

Un remix tutto da ballare, insomma, prodotto da una vera e propria icona della musica dance mondiale, vincitore di 5 Grammy Awards e di un Golden Globe come "Best producer of the year".

Cerrone è una delle leggende viventi della disco music con oltre 30 milioni di dischi venduti nel mondo; negli anni '70 ha rivoluzionato il genere sintetizzando in un sound unico sperimentazione elettronica e disco music e marchiato a fuoco le notti di New York allo Studio 54 insieme a Andy Warhol e Jean Paul Gaultier, ispirando artisti come Daft Punk, Phoenix, Sèbastien Tellier e tutto il movimento french touch.

