Primo tormentone del 2021, "Musica leggerissima" è il brano più ascoltato su YouTube

Colapesce e Dimartino con la loro «Musica leggerissima», primo vero tormentone del 2021 portato in gara al Festival di Sanremo, con quasi tre milioni di ascolti si riprendono la vetta della classifica dei brani più ascoltati in Italia nell’ultima settimana su YouTube.

Pubblicato lo scorso 3 marzo, il brano è il primo estratto dalla riedizione del loro album, "I mortali".

Durante le performance a Sanremo, il duo siciliano è stato accompagnato dalla campionessa mondiale di pattinaggio su rotelle, Paola Fraschini.

Il brano si è classificato al quarto posto, vincendo però il premio della sala stampa Radio-TV-Web "Lucio Dalla".

Gli stessi autori della canzone hanno ammesso di aver creato una canzone il cui ritornello rielabora la linea melodica di In a manner of speaking dei Tuxedomoon insieme a sonorità degli anni '70 e '80.

La canzone è stata anche accostata a We are the people degli Empire of the sun.

Infine, in occasione del festival di Sanremo, il brano è stato modificato con la rimozione di una sezione strumentale e l'anticipazione della melodia del ritornello su suggerimento di Amadeus.



© Riproduzione riservata