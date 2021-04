Sottotono, è reunion: il videoclip de "La mia coccinella", il brano che consacrò il duo cult anni '90

Tornano i Sottotono con il nuovo singolo "Mastroianni". Il brano uscirà domani e segna il ritorno alla ribalta del duo hip hop che ha letteralmente spopolato negli anni '90.

Attivi dal 1994 al 2001, inizialmente i Sottotono erano una band formata da 4 elementi: Nega, Tormento, Fish e Dj Irmu.

Band che si è poi trasformata in duo, formato da Tormento e Fish.

Il singolo "Mastroianni" anticipa il nuovo album dal titolo "Originali".

"Non sappiamo mentire, come Mastroianni - ha scritto il duo in queste ore su Instagram -. Il nostro nuovo singolo esce a mezzanotte e siamo emozionati".

