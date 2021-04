Oroscopo: per i Pesci settimana fantastica e momento magico, ma non è l'unico segno fortunato

L'oroscopo settimanale premia i Pesci come uno dei segni più fortunati secondo Marco Amato. Ecco perchè.

Pesci: una settimana fantastica la vostra, incurante persino dei primi due giorni che non sono granchè, c’è dentro di voi una voglia matta di tornare a vivere e a coccolarvi, fare delle spese velleitarie e coprirvi di bello, ne sentite fortemente il bisogno forse per entrare in tono con ciò che vi aspetta visto che le belle signore dello zodiaco Luna e Venere non aspettavano altro che creare per voi una dimensione più solida e gratificante, piena di grandi cambiamenti e di evoluzioni amorose che ricreano quel magico incanto che nell’acquaticità delle vostre atmosfere sedurrebbe il più incatenato degli Ulisse alla propria nave.

È un momento magico per voi e la vostra interiorità riconquistata vi rende forti dei vostri sentimenti. Il lavoro ha una condizione serena e sembra che quasi per magia avete gettato alle spalle ogni pensiero che non sia l’amore ed il sentimento a cui volete correre incontro non senza prima però aver rifatto il look, il guardaroba e qualche nuovo oggetto per la casa…

Clicca per leggere l'andamento settimanale degli altri segni.

© Riproduzione riservata