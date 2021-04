L'oroscopo di Barbanera di oggi, 14 aprile 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Il sestile Sole-Marte alimenta la vostra intraprendenza. Avete le carte in regola per fare bella figura con azioni convincenti, incisive e garbate.

Toro. 21/4 – 20/5

Per mettere una pezza agli strappi nelle storie d’amore, potete contare su Nettuno. La vostra generosità sarà ampiamente apprezzata.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con la complicità del Sole, la giornata si snoda in un clima dinamico. Presi da inviti, acquisti e nuove conoscenze, ve la spassate senza timori.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna amica di Nettuno culla le vostre certezze, vigila sulle finanze e gli investimenti, cura le pubbliche relazioni e smussa gli spigoli del carattere.

Leone. 23/7 – 23/8

Nulla può oggi l’effetto della Luna sull’umore e sui vostri propositi. L’ottima resa a scuola e nello sport vi pone al centro dell’attenzione.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con l’ingresso di Venere in Toro, si apre un periodo estremamente promettente per il cuore. Gioie per i single e nuovi slanci per gli accasati.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La fase è movimentata per la vita professionale, ma non impegnatevi solo in quel campo: ritagliatevi qualche momento libero tutto per voi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Leggere increspature delle acque attentano alla vostra tranquillità. Piccole incomprensioni nei rapporti con gli altri: parlate francamente.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Sul piano del rendimento è un mercoledì produttivo. Nelle incombenze di routine, pratici ed efficienti, darete una bella sfoltita agli appuntamenti in agenda.

Capricorno. 22/12 – 20/1

I punti fermi oggi ve li offre la Luna. Cercate di dare spazio a nuovi interessi che nutrano lo spirito e soprattutto sorridete fiduciosi al futuro.

Acquario. 21/1 – 19/2

È possibile che dobbiate risolvere qualche problema nella sfera domestica, ma niente di preoccupante, sarete all’altezza della situazione.

Pesci. 20/2 – 20/3

Per molti tra di voi che appartengono alla schiera dei precari, si aprono spiragli e arrivano notizie confortanti. Contratti e collaborazioni confermati.

