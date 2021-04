Oroscopo, settimana piena di sorprese con Luna e Venere: novità per tutti i segni

Una settima ricchissima di cambiamenti, Luna e Venere le signore dello zodiaco cambiano l’assetto di tutti i segni, e proprio la Luna con il suo lungo moto darà un ritmo cangiante a questa settimana davvero movimentata e piena di sorprese. L’amore ed i sentimenti protagonisti assoluti di questa nuova fase!

Ariete

Sarà una settimana movimentata per quanto possibile. La Luna, Venere Mercurio e Marte iniziano un lunedì nei vostri gradi decisamente pieno di cose da fare, mentre già martedì le due signore del cielo si sposteranno in Toro, obbligandovi a delle spese, siano esse relative a qualcosa di bello e velleitario, sia per scadenze a cui dovrete ottemperare. Intanto, la metà della settimana riprende una passione un po’ posteggiata, mentre il fine settimana si fa nostalgico e desideroso di un cambiamento. C’è molta carne al fuoco e risposte lavorative che non tarderanno. In amore avrete una serie di gradazioni emozionali abbastanza variegate, la luna da congiunta arriverà ad essere in quadratura…

Toro

Si movimenta molto anche la vostra settimana e vi mette nelle condizioni di dare una scossa al rapporto, infatti entro mercoledì sia la Luna che Venere saranno vostre ospiti, mentre il Sole dalla sua posizione vi permette di chiarire qualche non detto in amore. Le passioni si dinamizzeranno con Urano che ospite di riguardo da tempo nei vostri gradi creerà delle situazioni inaspettate e colpi di scena anche piacevoli. Intanto il vostro cielo esige una maggiore centratura, qualche piccola entrata sarà possibile ma questa settimana non è facilmente domabile in termini di programmazione. Abbandonatevi quindi ad una navigazione a vista che vi permetterà di fare fronte ad ogni sorpresa, la relazione è assolutamente protagonista di questi giorni…

Gemelli

Inizia una settimana ancora dinamica, ma che mercoledì cambia decisamente tono. È un momento di cambiamento continuo il vostro e dopo una serie di piacevoli esuberanze, in controtendenza come spesso tendete ad essere, avrete invece maggiormente bisogno di fare del vostro meglio per rimanere un po’ più isolati e cercare di interiorizzare una serie di vicissitudini amicali che vi hanno un po’ confuso. Le condizioni dei pianeti generazionali vi obbligano a riflettere meglio sulle inconcretezze e su tutto ciò che non è andato in porto da un punto di vista pratico e lavorativo, poiché alcuni progetti sono forse più lontani dal realizzarsi. Cercate di capire se qualcuno è stato inaffidabile o se siete stati troppo leggeri voi nel pianificare le cose. Intanto in amore un po’ di refrattarietà…

Cancro

I primi due giorni della settimana non saranno ancora brillanti con la vostra Dea Luna contro, ma mercoledì torna a favore regalandovi una ripresa in amore umorale e sentimentale, voglia di attivazione con la Luna che si lega ad Urano e che mette in moto una serie di meccanismi che fanno finalmente muovere il lavoro e l’amore che torna con la bella Venere a farvi gioire del quotidiano. Intanto il vostro cielo vi ha permesso di stare un po’ in pausa e di utilizzare un tempo preziose per indagare dentro voi stessi, la stanchezza accumulata da uno stress imperante generatosi dalla stasi vi ha definitivamente stancato e fatto vivere in aspettativa, ma finalmente già da metà di questa settimana arrivano conferme e risposte importanti, in amore le condizioni seppur migliorate necessitano ancora di qualche aggiustata…

Leone

Un lunedì davvero brillante e carico di energia e buone notizie fino al giorno successivo. È da mercoledì che la settimana si complica e rende tutto un po’ più rigido, si configura una situazione che descrive una ripresa che vi incoraggia e che struttura le condizioni lavorative che sono state disattese e male attenzionate. Ma la vostra forza non viene certamente meno, è arrivato però il momento da giovedì in poi di capire realmente se qualcosa vi ostacola nel lavoro e se questi continui rimandi dipendano solo da una condizione generale o da una volontà precisa. Molti di voi decideranno che cambiare ed investire in altre direzioni potrebbe essere risolutivo. Ancora una volta in amore troverete il conforto che vi serve, ma dovrete mettere i puntini sulle i per qualche faccenda in cui probabilmente vi sentiti disattesi dal partner…

Vergine

In questa complessa settimana ci saranno molti passaggi importanti. L’ammasso planetario che si muove nella vostra ottava ha decisamente chiarito a voi stessi quali sono le cose che ancora vi fanno male e che non vanno nella relazione, perché non vi sentite forse completamente presi e compresi. C’è di più, però. Dati i complessi movimenti che avvengono, è il tempo adatto a comprendere che nel lavoro gli interlocutori in cui credete o i soci potrebbero avere delle mire diverse dalle vostre, mentre i progetti che carezzavate dovrete considerare l’opportunità di mandarli avanti da soli, le evoluzioni lavorative peraltro hanno comportato molti cambiamenti che si credevano potersi materializzare in un certo modo. Non che sia andata male secondo le stelle, ma si potrebbero essere verificate delle conseguenze inaspettate con cui ancora fare i conti. Le stelle dicono che avreste bisogno di un consiglio, di un amico a cui potere esporre una serie di dubbi e perplessità che sappia consigliarvi, il prossimo weekend potrà sorprendervi in termini affettivi, riabbraccerete un amico caro…

Bilancia

Anche per voi molti cambiamenti zodiacali in serbo dagli astri: i primi due giorni della settimana non saranno semplici, ma le vostre risorse vi aiuteranno con i partner a definire una linea di demarcazione tra ciò che voi vi aspettate e ciò che il partner si aspetta da voi. Intanto con Marte favorevole la passione non viene certamente meno, si continua facendo di tutto nel lavoro per avanzare e la fine delle opposizioni zodiacali da mercoledì in poi vi aiuterà a fare fluire gli accordi e le cose in maniera tale da favorire la messa in opera di progetti che trasformeranno la vostra vita lavorativa lungo tutto questo anno. Ancora non è un periodo del tutto sereno ma tutto sommato il vostro cielo vi chiarisce su cosa lavorare bene e su cosa invece sorvolare con molta diplomazia e calma aspettando che i tempi siano maturi per decisioni molto più impegnative…

Scorpione

In questa complessa settimana piena di passaggi il lunedì ed il martedì iniziano sicuramente bene con una mole di lavoro finalmente da affrontare e se in alcuni casi si è subito lo stress dell’inattività saranno adesso le nuove prospettive e proposte arrivate che vi rimettono in moto, anche se i pianeti sono ancora un po’ disordinati si sono attivate molte energie. Sicuramente è un ottimo periodo per le passioni e per tutto ciò che si può generare da relazioni che nascono per gioco ma che diventano intense e passionalissime. Intanto qualcosa da chiarire, forse la gelosia scatenata dalla Luna, non vi farà rendere conto in ambito di coppia o amicale che c’è qualcosa che nella fretta o presi dal moto istintuale che vi caratterizza non avete valutato. Da giovedì in poi si marcia con un allegro andante che sembra rimettere tutto a posto, le vostre aspettative in amore sono alte e volete di più, cercate però di dare al tempo modo di costruire per voi le condizioni giuste…

Sagittario

Sembra un inizio settimana ancora bello e gratificante con i pianeti in Ariete che ancora vi danno forza ed energia. È un momento in cui le prospettive pratiche sembrano filare e nuovi orizzonti si spalancano sul fronte lavorativo convincendovi una volta e per tutte che dovrete un po’ cambiare la vostra realtà ed adattarla a qualcosa di nuovo. Non perdete tempo ed occasioni che in questo periodo sono floride e positive. Anche nelle amicizie sembra essersi messo in moto qualcosa che sembra rinnovare tutto e mettervi a confronto con relazioni più adulte e mature che possono anche fare da specchio con una sano scambio. In amore da mercoledì la Luna e la bella Venere saranno in opposizione, questa è l’ unica nota negativa che riguarda la vostra vita di coppia, non che ci siano nefaste previsioni, ma sicuramente in opposizione Venere dovrà trovare una mediazione efficace tra voi ed il partner poiché evidentemente gli obiettivi di vita non coincidono…

Capricorno

Coraggio! Gli ultimi due giorni di Luna e Venere contro e poi da mercoledì torna un’ armonia a lungo attesa nella vostra vita sentimentale, qualche piccola fortuna e novità che vi allieteranno, ancora rimangono Sole e mercurio contro ma la prossima settimana anche loro ridiventeranno amici inaugurando una bellissima primavera per voi. Lo stress che vi è costato questo periodo va finalmente a farsi benedire e voi sarete pronti a concludere nuovi accordi al lavoro e a darvi ancora un po’ di tempo per creare nuove collaborazioni. Quando tutto partirà sarete ben lieti di vedere come la vostra vita procede e si innesta in un percorso semplice e vantaggioso per voi ed il partner, mentre le suggestioni dei pianeti generazionali vi fanno sognare di nuovo e vi consentono di fantasticare su altre prospettive di vita, abbandonando ciò che fino ad adesso è stato davvero futile…

Acquario

È un cielo molto bello e vantaggioso fino a martedì quando ancora godrete dell’appoggio delle signore dello zodiaco, ma questa configurazione mercoledì cambierà e vi renderà ancora nostalgici e facilmente irritabili. Il vostro cielo è andato benissimo fino ad adesso e non vengono certo meno i risultati conquistati nel vostro ambito pratico o lavorativo che sempre più incrementa le commistioni e le collaborazioni possibili. Il vostro cielo però accusa un’insofferenza aggressiva verso tutte le relazioni inutili e voi sentite l’esigenza di essere sempre più irriducibilmente drastici nel porre dei limiti ad affetti malsani o ad alimentare direzioni improduttive. Molti preferiranno ritirarsi in buon ordine avendo maturato la coscienza che quando certe dinamiche cominciano ad infastidirvi è l’inizio della fine, quindi non siate aggressivi ex abrupto poiché rischiate di non essere capiti, in quanto lungo e ragionato è il percorso che vi porta a dare picche. Cercate semplicemente di allentare…

Pesci

Una settimana fantastica la vostra, incurante persino dei primi due giorni che non saranno granchè, c’è dentro di voi una voglia matta di tornare a vivere e a coccolarvi, fare delle spese velleitarie e coprirvi di bello, ne sentite fortemente il bisogno forse per entrare in tono con ciò che vi aspetta visto che le belle signore dello zodiaco Luna e Venere non aspettavano altro che creare per voi una dimensione più solida e gratificante, piena di grandi cambiamenti e di evoluzioni amorose che ricreano quel magico incanto che nell’acquaticità delle vostre atmosfere sedurrebbe il più incatenato degli Ulisse alla propria nave. È un momento magico per voi e la vostra interiorità riconquistata vi rende forti dei vostri sentimenti. Il lavoro ha una condizione serena e sembra che quasi per magia avete gettato alle spalle ogni pensiero che non sia l’amore ed il sentimento a cui volete correre incontro non senza prima però aver rifatto il look, il guardaroba e qualche nuovo oggetto per la casa…

© Riproduzione riservata