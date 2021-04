Dalla pandemia alla rottura con Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo scrive al figlio: "Due anni difficili"

In occasione del compleanno di Andrea, nato dalla sua relazione con l'ormai ex compagno Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo tramite i social ha deciso di scrivere una lettera al figlio.

"Spesso sento dire che dietro ad una donna c’è un uomo, e viceversa. Posso in realtà dire che dietro la donna che sono ci sei tu. Ti ho cercato e ti ho voluto fortemente fin da giovane e di questo ne sono grata", ha scritto la cantante ripercorrendo l'ultimo periodo non proprio facile per loro, dovuto alla pandemia ma anche alla separazione da D'Alessio.

"Non sai quanto mi fai bene, quanta forza ed equilibrio mi dai, riesco a ritrovare me stessa tutte le volte che ti vedo sorridere. Abbiamo passato quasi due anni pieni di cambiamenti ed ovviamente questa pandemia non é stata facile (ho ancora un viaggio insieme a Disneyland in sospeso, ma che ti prometto faremo), ma ho imparato nel tempo a trovare sempre il lato migliore delle cose e, forse, riflettendoci bene questo periodo ci ha uniti più che mai, ci ha dato la possibilità di parlare molto e delle volte mi stupisco del tuo essere così maturo e responsabile proprio come un ometto".

La Tatangelo ha poi concluso: "Grazie amore mio perché sono fiera di essere la tua mamma e sono felice ogni giorno di averti nella mia vita".

Una lettera attraverso la quale la cantante si è mostrata cambiata dopo tutto quello che ha vissuto.

Era la fine del 2006 quando ha reso nota la sua relazione con Gigi D'Alessio, iniziata in realtà più di un anno prima. Il 31 marzo 2010 i due hanno avuto un figlio, Andrea appunto. Nel 2017 i due si sono lasciati per poi tornare insieme nel 2018. Il 3 marzo del 2020 la separazione definitiva.

Era sposato Gigi D'Alessio quando ha conosciuto la Tatangelo. Un matrimonio quello con Carmela Barbato che è durato dal 1986 al 2006. Insieme hanno avuto tre figli: Claudio, Ilaria e Luca.

