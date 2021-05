"Annazero", la Tatangelo torna con un nuovo album: "Rappresenta la mia rinascita"

A pochi giorni dal singolo "Serenata", Anna Tatangelo annuncia l’uscita del suo nuovo album dal titolo Annazero, in arrivo il 28 maggio.

Anticipato, oltre che da Serenata, da «Guapo» feat. Geolier e da «Fra me e te» feat. Gemitaiz, che hanno segnato l’inizio di un nuovo percorso intrapreso dalla cantautrice, Annazero rappresenta per la cantante una rinascita: un cambiamento sia a livello musicale sia umano, per ricominciare da zero.

Un percorso cominciato quasi per gioco circa due anni fa, grazie all’incontro artistico con Achille Lauro, che con lei e Boss Doms ha riarrangiato in versione 2.0 Ragazza di periferia, il singolo cult che anni prima l’aveva portata sul podio di Sanremo, lanciandola sulla scena nazionale.

Da lì la scoperta di un nuovo mondo, legato però alle sue radici, che l’ha spinta a sperimentare e confrontarsi con altri linguaggi e orizzonti che confluiscono nel nuovo lavoro.

Per annunciare l'uscita del nuovo disco, e spiegare la sua rinascita, la Tatangelo sui social ha citato alcune frasi del film "Il curioso caso di Benjamin Button": "Per quello che vale, non è mai troppo tardi, o nel mio caso troppo presto, per essere quello che vuoi essere. Non c’è limite di tempo, comincia quando vuoi, puoi cambiare o rimanere come sei, non esiste una regola in questo. Possiamo vivere ogni cosa al meglio o al peggio, spero che tu viva tutto al meglio, spero che tu possa vedere cose sorprendenti, spero che tu possa avere emozioni sempre nuove, spero che tu possa incontrare gente con punti di vista diversi, spero che tu possa essere orgogliosa della tua vita e se ti accorgi di non esserlo, spero che tu trovi la forza di ricominciare da zero".

