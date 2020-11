All together now, Rita Pavone contro Anna Tatangelo: "Tu cantavi con Gigi D'Alessio..."

Scontro tra Rita Pavone e Anna Tatangelo durante la terza puntata di "All together now". Le due giudici del programma musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker hanno espresso un giudizio differente sul duo "Gli Amabili", ma il contrasto si è poi spostato sul personale.

Per il "muro" la coppia formata da marito e moglie, Massimiliano ed Elena, andrebbe divisa, in quanto Massimiliano avrebbe una vocalità superiore a quella di Elena. Non era d'accordo Anna Tatangelo che invece ha difeso la coppia: "Non vedo tutta questa differenza, siete belli insieme".

A questo punto è intervenuta Rita Pavone con una frecciatina: "Non puoi parlare, anche tu cantavi in coppia con Gigi D'Alessio...". La battuta, però, non è piaciuta alla Tatangelo che ha risposto per le rime: "Adesso ti rispondo bene. Io e Gigi abbiamo fatto insieme una canzone vent'anni fa. Poi lui lavora da trent'anni e io da vent'anni ognuno per la sua strada. Poi è vero, nella vita ci siamo separati, ma non sono l'unica separata qui".

La polemica si è poi spostata su Twitter. Qui i fan sono con Anna: "L'hai asfaltata". Però Rita Pavone risponde con un post velenosissimo su Twitter: "A chi ha trenta followers io non rispondo..." ed altri in cui sottolinea il fatto che la sua fosse una battuta: "È strano che io che sono di Torino, città piuttosto seria, abbia uno humor che non appartiene a molti. Peggio per loro. Non sanno cosa si perdono. Kissss e buonanotte. Ovunque voi siate".

