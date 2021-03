Novità per WhatsApp, videochiamate ora anche dal computer

Arrivano chiamate e videochiamate anche per la versione desktop di Whatsapp. Significa che adesso si potranno effettuare anche dal proprio computer mentre finora i servizi si potevano usare unicamente dallo smartphone. Lo annuncia WhatsApp nel suo blog.

"Nell'ultimo anno - si legge - abbiamo assistito a un forte incremento delle chiamate su WhatsApp, spesso anche per lunghe conversazioni. Lo scorso 31 dicembre abbiamo registrato il record del maggior numero di chiamate effettuate in un giorno con 1,4 miliardi di chiamate vocali e videochiamate. Dal momento che molte persone sono ancora lontane dai propri cari e in tanti si stanno adeguando alle nuove modalità di lavoro da remoto, vogliamo che le conversazioni su WhatsApp assomiglino il più possibile alle conversazioni di persona, a prescindere dal dispositivo utilizzato o dal luogo del pianeta in cui ci si trova".

La modalità di chiamata è quella one-to-one, quindi non si possono effettuare chiamate di gruppo e funziona si su pc che su Mac. L'obiettivo è, comunque, quello di estendere la funzionalità anche alle chiamate e videochiamate di gruppo. "Grazie a questa nuova funzione - prosegue il blog - si potrà interagire più facilmente con i propri colleghi, vedere i familiari in modo più chiaro su uno schermo più grande e muoversi liberamente mentre si parla. Le chiamate desktop sono state progettate in modo che funzionino sia con l'orientamento verticale che con quello orizzontale. La schermata della chiamata apparirà in una finestra separata e ridimensionabile, che rimarrà sempre in primo piano sullo schermo del computer, in modo da non doverla cercare tra le schede del browser o tra le altre finestre aperte".

