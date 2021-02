WhatsApp, dimenticarsi di rispondere sarà impossibile: ecco la novità in arrivo

Ancora una novità per WhatsApp: tra tre mesi, dal 15 maggio, chiunque non accetti i nuovi termini di servizio - che prevedono la condivisione dei dati con Facebook - non potrà più accedere all’applicazione. Non solo, è in arrivo un nuovo tool, chiamato "Read Later", che permetterà anche ai più smemorati di non perdere nessun messaggio.

Basterà infatti un clic per contrassegnare un messaggio ricevuto e fare in modo che sia la stessa applicazione a ricordare successivamente all'utente di rispondere. Per attivare questa funzione bisognerà cliccare su una chat e selezionare dall'apposito menu la funzione "Read Later" non appena questa sarà disponibile sul dispositivo.

Questa novità permetterà di dire addio alle chat archiviate. Bisognerà però attendere ancora qualche settimana per la nuova funzionalità, che al momento è ancora in fase di sviluppo: successivamente arriverà agli utenti appartenenti al programma di testing e una volta superata questa fase sarà a portata di tutti.

© Riproduzione riservata