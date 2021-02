Moda, Chiara Ferragni indossa una pelliccia nera ed è gia must di stagione

Nonostante il clima quasi primaverile, si impone sul web in queste ore un nuovo must in fatto di moda. A dettarlo, neanche a dirlo, l'influencer più famosa del mondo, Chiara Ferragni.

Qualche giorno fa, la Ferragni in attesa di una bambina, ha condiviso sui social una foto insieme al figlio Leone. Ai fan non è sfuggito l'outfit scelto dalla Ferragni per la passeggiata col suo primogenito. A farla da padrona una pelliccia nera che è già considerata un must di stagione.

Si tratta di una pelliccia probabilmente ecologica, secondo quanto dettato dalla moda di quest'anno. Modello oversize, maniche a palloncino e chiusura a zip impreziosiscono il tutto.

