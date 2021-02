Arriva l'uovo di Pasqua firmato Chiara Ferragni: il ricavato in beneficenza

Una Pasqua a tutto stile quella proposta da Chiara Ferragni che firma la sua prima "linea" di uova di cioccolato. "Usiamo Pasqua per fare del bene", ha dichiarato l'influencer presentando il suo nuovo prodotto.

Realizzate in collaborazione con Dolci preziosi, le uova di Chiara Ferragni saranno in vendita nei migliori supermercati italiani. Il ricavato delle vendite sarà devoluto in beneficenza in favore del progetto "I bambini delle fate”, un’impresa sociale che dal 2005 si occupa di sostenere famiglie con autismo e altre disabilità.

Creati diversi formati dell'uovo. Quello basic, di 280 grammi costa fra i 12 e i 20 euro. Il formato da 150 grammi ha un prezzo che varia dai 4,99 ai 9,99 euro. Infine, il formato "deluxe" compreso di contenitore, disponibile rosa o celeste e che costa 24,90 euro.

Mamma del piccolo Leone, la Ferragni è in attesa del suo secondo figlio. A breve infatti nascerà una femminuccia. Dal 2016 fa coppia fissa con Fedez che ha poi sposato nel 2018 a Noto, in Sicilia.

