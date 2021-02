Grande Fratello Vip, dopo gli scontri Dayane confessa in lacrime: "Amo Rosalinda"

Dayane Mello si sfoga con Pierpaolo Petrelli confessando di amare Rosalinda Cannavò.

Dopo le tensioni fra le due concorrenti del Grande Fratello Vip, nate dopo la storia d'amore nata fra la Cannavò e Andrea Zenga, Dayane Mello ha gettato la maschera, ammettendo di provare un sentimento per l'amica.

Più volte la Mello si era mostrata dura nei confronti di Rosalinda, accusandola di aver messo in piedi la storia con Zenga solo per "strategia". Tuttavia, Rosalinda ha provato a fare un passo verso Dayane, sperando in un chiarimento: "Mi hai umiliata e derisa, - ha detto la Cannavò a Dayane - non credo di meritarmi questo. Tu mi sei andata contro ma quando saremo fuori io ci sono, vorrei che tu ti fidassi di me".

Dayane allora si è lasciata andare in un pianto liberatorio con Petrelli. "Io voglio uscire dal Grande Fratello più felice di come sono entrata, ma ora vedo tutto confuso perché io la amo", ha detto dunque la Mello, riferendosi a Rosalinda.

