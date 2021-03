GF Vip, colpo di scena di Dayane Mello dopo il reality: "Non è vero che amo Rosalinda"

Dopo aver ammesso di amare Rosalinda Cannavò, quando era dentro la casa del Grande Fratello Vip, oggi Dayane Mello cambia idea e racconta una nuova versione del suo rapporto con l'attrice messinese.

Uscita dalla casa e ospite di Verissimo, la Mello ha spiegato: "Nei primi due mesi per lei ho provato sentimenti molto forti. Una cosa molto bella che non ho voluto esprimere in maniera più espansiva perché c’era mia figlia che mi guardava. Ma non si trattava di amore".

Durante le ultime settimane dentro la casa, fra la Cannavò e la Mello i rapporti si sono incrinati dopo che l'attrice ha iniziato una relazione con Andrea Zenga, figlio dell'allenatore Walter e anche lui concorrente del reality andato in onda su Canale 5 e vinto da Tommaso Zorzi.

© Riproduzione riservata