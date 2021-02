"La tua storia con Zenga è solo strategia", al GF Vip Rosalinda in lacrime dopo le accuse di Dayane

Crisi profonda per Rosalinda Cannavò al Grande Fratello Vip. Dopo la dichiarazione d'amore di Andrea Zenga, l'attrice si mostra sempre più confusa considerato che fuori dalla casa ha un fidanzato con il quale fa coppia fissa da 10 anni.

Come se non bastasse, anche il rapporto con l'amica di Dayane Mello è sempre più teso per via di questa nuova relazione. La concorrente del reality infatti ha insinuato che la storia fra Rosalinda e Andrea sarebbe solo una strategia legata al programma.

"Ormai qui dentro vince la coppia - ha detto senza mezzi termini la Mello - mica l'amicizia. Hanno mai fatto qualcosa sulla nostra amicizia? Bisogna far sognare le persone".

Una frase che ha letteralmente fatto infuriare Rosalinda, sempre più in crisi: "Hanno fatto mille puntate sulla nostra amicizia, - ha detto in lacrime - tutto ha un limite”.

“Ormai - interviene Stefania Orlando - ho capito che lei - riferendosi alla Mello - lo fa di proposito per scatenare reazioni e polemiche. Dopo 5 mesi ho capito questo e non cedo alle provocazioni”.

