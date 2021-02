Francesco Sarcina svela il suo passato con la droga: "Ho rischiato l'overdose, J-Ax mi ha salvato"

Si è raccontato a tutto tondo Francesco Sarcina, ospite di Verissimo. Frontman de Le Vibrazioni, Sarcina ha avuto una tormentata storia d'amore con Clizia Incorvaia, dalla quale ha avuto una figlia.

Il loro matrimonio è finito quando il cantante ha scoperto il tradimento della Incorvaia col suo migliore amico, Riccardo Scamarcio.

Nonostante i tanti successi con la musica, Sarcina non ha fatto mistero di uno dei periodi più bui della sua vita. "Sono nato nelle periferie milanesi, piene di droga e violenza", ha detto.

Lui stesso ha fatto uso di stupefacenti, rischiando anche l’overdose: "Vivere borderline porta sull’orlo dell’esasperazione. Non c’è nessuno che viene a salvarti, attiri solo la negatività. Per colpa di un’altra persona – ha aggiunto — della quale ero molto innamorato, sono stato trascinato in un buco nero nel tentativo di starle vicino".

Per fortuna, l'incontro con J-Ax l'ha salvato. "Lui aveva già fatto outing su questo argomento - ha spiegato - e l’ho chiamato per capire come potevo fare per uscirne. Era felicissimo della chiamata e mi ha detto che il percorso sarebbe stato lungo e complicato perché quel demone ti rimane. È una lotta che dura anni".

Sulla sua relazione con Clizia Incorvaia, ha poi detto: "Penso che dopo un grande amore ci possa essere una grande rabbia, con la speranza però che poi possa arrivare una grande pace, perché bisogna pensare ai figli. I gossip mi hanno fatto sorridere, ho vissuto cose ben peggiori, ma vanno tutelati i figli".

