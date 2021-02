Riccardo Fogli si racconta in tv: "Pentito di aver lasciato i Pooh"

Riccardo Fogli, ospite di Verissimo, ha svelato i motivi del suo addio ai Pooh. E ha anche ammesso di essersi pentito di aver abbandonato la band.

Insieme a Fogli, anche Dodi Battaglia è stato ospite della trasmissione condotta da Silvia Toffanin.

Un ricordo particolare anche a Stefano D'Orazio, oggi scomparso: "È un dolore che non finisce, - ha detto Fogli -. Non passa giorno che io non pensi a lui. Era di una simpatia travolgente".

Era il 1972 quando Riccardo Fogli decise di lasciare i Pooh. Poi nel 2016 la reunion insieme ai suoi ex compagni. “Ho lasciato i Pooh per le troppe interferenze fra la musica e la mia vita privata".

Era sposato con Viola Valentino, infatti, quando nel 1972 Fogli ebbe un flirt con Patty Pravo. Ritornato poi dalla moglie, si separò nel 1992 dopo aver conosciuto sul set di "Dov'era lei a quell'ora?" l'attrice Stefania Brassi, al momento moglie del regista Antonio Maria Magro.

Dopo la separazione dalla Brassi, Fogli sposò la modella romana Karin Trentini.

"Quando ho deciso di andare via dai Pooh, non ho mai provato a rientrare. Non per orgoglio - ha spiegato Fogli - ma perchè avevo fatto una scelta. Oggi ne sono pentito”.

