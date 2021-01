Congiunzione Giove/Saturno, come influenza il nostro oroscopo: le previsioni segno per segno

...promessa è debito... e da bravo astrologo io ho solo crediti... dunque, molti di voi mi hanno chiesto cosa significa la congiunzione Giove/Saturno, i due pianeti sono responsabili di un inserimento ottimistico e razionalistico nella vita, in realtà sono proprio loro che governano la nostra qualità di vita, e segno per segno vi racconto la loro influenza, attenzione vorrei che leggeste il segno del vostro ascendente per capire meglio come in questa disquisizione tenterò di descrivere, il vostro augurio, ma vi rimando a natale per regalarvi l' oroscopo del 2021... auguri a tutti!!

Ariete

Questa grandissima congiunzione per voi si verificherà nell'ambito della vostra undicesima casa, per cui, desideri che realizzano, pratici, lavorativi, ma anche goderecci e romantici, è finalmente arrivato il momento di godere delle speranze che avete nutrito per tutti questi difficili anni...

Toro

Questa congiunzione per voi è una quadratura che si verifica in decima casa, il vostro cielo esigerà quindi da voi che vi collochiate in maniera coerente e sanamente godereccia nella vostra realtà, in parole povere, non potrete più accontentarvi e smetterete di sopportare, anche in amore esigerete qualcosa di più...

Gemelli

Questa congiunzione per voi è molto ispirante, sia a livello spirituale che cognitivo, è molto psicologica nel vostro caso e capirete finalmente ciò che vorrete veramente, sarete anche un po' spietati nel valutare chi negli anni vi stima e vi vuol bene e chi no, ma anche in senso interiore non mentirete più a voi stessi sulla percezione del reale e sarete molto più immediati nel dire e nel dirvi la verità!!

Cancro

È una congiunzione nel vostro caso che vi lascia respiro, nel senso che non sarete voi a gestirla in senso supino, ma cercherete di capire come il logorio degli astri e del destino abbiano trasformato la vostra vita, forse molti di voi la cambieranno, e cercheranno nuovi orizzonti, abbiate semplicemente il coraggio di uscire dalla vostra zona comfort e cercare qualcosa che sia più adeguato...

Leone

Questa congiunzione per voi è in regime di opposizione zodiacale, il che significa che stimolerà fortemente le vostre ambizioni, il vostro futuro dipenderà moltissimo da ciò che desiderate veramente da voi stessi per voi stessi, e per chi amate, molti di voi cambieranno la propria vita in molti sensi, lieti ed inaspettati eventi, forti e naturali desideri, non mentitevi e non cercate di apparire, ma concentratevi di più sul senso intrinseco delle cose...

Vergine

Qualcosa sembra assestare la vostra quotidianità, è vero che potreste essere più rincuorati e fiduciosi data una nuova base economica, dei margini esistenziali più certi, ma il cuore ed i sentimenti esigono il loro tributo, quindi vi troverete a scegliere tra il certo e l'incerto, straziati a volte dal sentimento e la ragione, spetterà a voi decidere che tipo di vita volete vivere, se una vita fatta di sicurezze o di sentimento...

Bilancia

Il vostro cielo annuncia delle bellissime novità, tutto si potrebbe stravolgere se per una volta sarete in grado di scegliere non ciò che è giusto fare , ma ciò che veramente vi fa stare bene, questa congiunzione vi potrà dare tantissimo se solo aprirete la vostra coscienza alla verità di ciò che vi emoziona davvero senza per una volta tenere conto del parere degli altri... in poche parole: Liberi!!

Scorpione

È una congiunzione di quadratura, ma che tirerà fuori il meglio di voi visto che siete in qualche modo obbligati a sopravvivere, rivedrete una serie di condizioni della vostra esistenza e non solo non esiterete a chiedere, ma vi sorprenderà come il ritorno della stima e dell' affetto, nonchè l' efficienza che più volte avete dimostrato vi restituirà un meraviglioso dono, come l'amore...

Sagittario

Si compiono finalmente gli astri che dopo tante tribolazioni vi avevano promesso successo e riscatto, ma vi costerà dei cambiamenti che eravate restii a compiere, ma che arriveranno felici a darvi una svolta, pronti a partire e a cambiare totalmente orizzonte sia lavorativo che affettivo, fate del vostro meglio gli astri non vi tradiranno...

Capricorno

Il vostro cielo vi obbliga a riflettere e ad interiorizzare, questa congiunzione fortissima si muoverà nella casa del vostro inconscio ed è probabile che affioreranno per voi tutta una serie di rivisitazioni del passato e dei vostri percorsi che serviranno a generare un nuovo flusso, chi di voi ha investito bene troverà il proprio riscontro, altri si troveranno a fare i conti con ciò che comporta non accorgersi delle responsabilità di ciò che si di dice e ciò che si fà...

Acquario

Re incontrastati di questa magnifica congiunzione che inaugura un periodo felice e potente, adesso potrete toccare con mano i risultati delle vostre imprese, delle iniziative peregrine e dei vostri esperimenti, anche se vi danno dei temerari, niente può fermare la vostra forza creativa, è l'inizio di un periodo trionfale che amerete tantissimo vivere, tra l'altro siete i più privilegiati nell' amore...

Pesci

Il vostro cielo vi obbligherà a sentirvi di nuovo vivi, a dare una direzione la tutto a sentirvi veramente gli artefici del vostro destino, è arrivato il momento di riuscire a darvi un valore una cifra, e sarete sorpresi di comprendere che vi sentite fieri di voi stessi e che la vostra lunga ricerca affettiva ha avuto un senso, se non vi siete accontentati un motivo ci sarà...e se questa congiunzione vi facesse infine felici...?! ... avrete un anno e mezzo per provarci...

