La morte di Pino Daniele 5 anni fa, su Instagram la foto della figlia Sara che commuove tutti

A cinque anni dalla scomparsa, oggi, a Napoli è più che mai vivo il ricordo di Pino Daniele attraverso omaggi con concerti, incontri e programmazioni radiofoniche. Torna anche l'appuntamento con il pianoforte del maestro Danise che suonerà per il quarto anno sul lungomare per chiamare a raccolta tutti i fan. L'invito per l'evento "Pino Daniele, I still love you" è partito dalla pagina Facebook "Ricordando Pino Daniele" in collaborazione con "Danise #scugnizzoDelJazz".

A rendere omaggio al napoletano più famoso nel mondo, è stata anche la figlia, Sara, che sul proprio profilo Instagram ha postato nei giorni scorsi una foto in bianco e nero insieme al padre.

La figlia maggiore che Pino Daniele ha avuto con Fabiola Sciabbarasi non ama rilasciare interviste ma si è sempre affidata ai social per ricordare il padre ed è quello che fa anche questa volta.

La Sciabbarrasi ricorda Pino Daniele: "Vidi che non stava bene da una foto" Pino Daniele insieme ad uno dei suoi 5 figli La Sciabbarasi e Pino Daniele quando ancora stavano insieme Insieme ad uno dei loro tre figli La Sciabbarasi è stata una modella Il giorno dei funerali di Pino Daniele La Sciabbarasi insieme a Fiorella Mannoia il giorno dei funerali di Pino Daniele Il giorno del loro matrimonio Dalla loro relazione sono nati Sara, Sofia e Francesco La Sciabbarasi è stata la seconda moglie di Pino Daniele La Sciabbarasi ha scritto un libro per raccontare la sua vita insieme a Pino Daniele

Tanti i commenti alla foto, cuori e dediche. "Ma il tuo sorriso resta... in the middle of the night.. in the middle of the night.. in the middle of the night", scrive un utente.

