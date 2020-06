"Quando", Marco Mengoni canta Pino Daniele: "Un artista che mi accompagna da tutta la vita"

Marco Mengoni canta Pino Daniele. Il cantante si è cimentato in uno dei più famosi brani dell'artista scomparso, "Quando". Il nuovo singolo sarà in rotazione da lunedì ed è stato registrato per il progetto I love my radio.

"Pino Daniele è un cantante che mi accompagna da tutta la vita - ha spiegato Mengoni sui social - e che è riuscito e tutt’ora riesce a colpirmi per la sua capacità di fondere parole, emozioni e melodie in maniera elegante e delicata".

E ancora, "rappresenta l’unione tra lo spirito del blues americano e la cultura napoletana, un mix che ha saputo rivoluzionare lo scenario italiano, portando sensazioni nuove che hanno lasciato una grande impronta nella storia della musica. Ho scelto di cantare 'Quando', un brano che dipinge l’amore contrastato di un uomo, diviso tra il desiderio di vedere ancora il viso della persona amata e la voglia di dimenticare quella strana follia che è la passione".

