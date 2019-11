Chiara Giordano, nuovi retroscena su Raoul Bova: "Non conosco le figlie del mio ex"

Nuove dichiarazioni di Chiara Giordano su Raoul Bova, suo ex marito.

Durante la partecipazione ad Amici Celebrities, la Giordano più volte aveva raccontato del suo fallito matrimonio con l'attore. Oggi, è tornata a parlare del suo ex, dichiarando di non aver mai conosciuto le bambine che Bova ha avuto dalla nuova compagna Rocio Munoz Morales.

Finito il matrimonio con la Giordano, infatti, Raoul Bova ha iniziato una relazione con la modella spagnola. Il 2 dicembre 2015 a Roma è nata la loro figlia, Luna mentre il 1º novembre 2018 è nata la loro seconda figlia, Alma.

Da Chiara Giordano, invece, Bova ha avuto due figli Alessandro Leon (nato nel 2000) e Francesco (nato nel 2001).

Chiara e Raoul sono stati insieme per 16 anni. Chiara Giordano aveva raccontato di aver incontrato l'attore a casa di amici. "Ad un certo punto ho iniziato a ballare il Meneito e lui credo si sia sentito un ragazzo normale che guardava una ragazza semplice che pensava solo alla sua laurea, altro che popolarità", aveva detto.

Oggi, la produttrice di tv e cinema ha assicurato che i rapporti con l'ex marito "sono sereni". "Quando ero ad Amici, Raoul faceva il tifo per me", ha spiegato la Giordano.

Affrontare il divorzio per lei però non è stata cosa facile. "Ho vissuto un periodo particolare - aveva detto a Maria De Filippi -. La notizia della separazione ha buttato la mia vita in piazza, ero molto esposta. Provavo vergogna, ero convinta di aver sbagliato tutto specialmente con i miei figli, Alessandro Leon e Francesco".

