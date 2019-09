Chiara Giordano e il divorzio da Raoul Bova: "Ho provato vergogna"

Eliminata durante la prima puntata di Amici Celebrities, Chiara Giordano ha voluto sfogarsi in tv parlando del divorzio dall'ormai ex marito Raoul Bova.

"Ho vissuto un periodo particolare - ha detto a Maria De Filippi -. La notizia della separazione ha buttato la mia vita in piazza, ero molto esposta. Provavo vergogna, ero convinta di aver sbagliato tutto specialmente con i miei figli, Alessandro Leon e Francesco".

La Giordano ha raccontato anche di come è riuscita a ripartire: "Ora penso di più a me stessa mentre prima pensavo di dovermi dedicare per forza ad un'altra persona. Ecco perchè ho voluto tirare fuori il mio talento di ballerina".

Oggi i rapporti con Bova sono più sereni, ma di fatto il suo matrimonio con l'attore si è interrotto nel 2013 in maniera non proprio idilliaca.

La coppia infatti è stata subito travolta da gossip e indiscrezioni anche per via della relazione di Bova con la sua nuova attuale compagna, Rocio Munoz Morales.

In quel periodo, anche Annamaria Bernardini De Pace aveva scritto una dura lettera al genero.

