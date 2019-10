Emma Marrone su Instagram dopo la malattia: viaggio in treno, ecco la nuova storia

Emma Marrone torna ad aggiornare i suoi social, con una nuova storia su Instagram. In un breve video, la cantante ha ripreso un suo viaggio in treno, con tanto di sottofondo musicale. Pochi istanti del mezzo in corsa, ma nessuna immagine di lei. Dopo la foto del braccialetto, condivisa sui social direttamente dall'ospedale, la cantante era apparsa sorridente in un selfie insieme all'amica Paola Turci.

Ora, il viaggio in treno dopo settimane di silenzio. Lo scorso 20 settembre, infatti, la cantante aveva annunciato uno stop dalla musica per problemi di salute.

I fan avevano subito pensato ad un ritorno del tumore alle ovaie. Già in passato, infatti, la cantante si è sottoposta a due operazioni. Se confermata, quella che ha subìto in questi giorni la cantante sarebbe la terza.

Tanto l'affetto dimostrato dai suoi colleghi, da Luca Argentero ad Alessandra Amoroso.

Quest'ultima, ha salutato più volte l'amica in diretta tv, prima dal palco di Amici di Maria De Filippi e poi dal palco del concerto di Radio Italia a Malta al quale Emma ha dovuto rinunciare. Ufficialmente, Emma è ancora in convalescenza. Lei stessa, infatti, giorni fa ha detto di aver bisogno del tempo per potersi riprendere.

Nell'attesa, non sono mancati alcuni video e selfie rubati che raccontano come sta oggi la cantante. Nel selfie con la Turci, Emma si era improvvisata make up artist, definita "speciale" dalla stessa Turci.

