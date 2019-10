La Amoroso saluta Emma Marrone dal palco di Radio Italia, lei risponde su Instagram col cuore

Avrebbe dovuto cantare al concerto di Radio Italia andato in scena ieri sera a Malta. Ma per i problemi di salute annunciati qualche settimana fa, Emma Marrone ha dovuto dare forfait. Dopo il messaggio inviato da Emma ai fan su Instagram, in cui la cantante ha spiegato di aver bisogno del tempo per riprendere le forze dopo un intervento, Alessandra Amoroso ha voluto ancora una volta dimostrare il suo affetto all'amica, salutandola dal palco del live.

Già durante la scorsa puntata di Amici, la Amoroso - ospite della De Filippi - aveva salutato la Marrone, invitandola ad avere "forza e coraggio".

Ieri sera, dunque, la Amoroso è tornata a parlare della Marrone. “Forza e coraggio Emma, la Big family è dalla tua parte”, ha detto dal palco, incitando il pubblico ad una vera e propria ovazione per Emma.

La Marrone ha prontamente risposto al messaggio dell'amica, condividendo sulle storie del suo profilo Instagram il video saluto dal palco di Radio Italia, aggiungendo un cuore in segno di riconoscenza.

Anche la conduttrice della serata, Manola Moslehi, si è unita al coro e ha gridato: "Emma, ti vogliamo bene!".

In queste settimane, le notizie sullo stato di salute di Emma si rincorrono. Dopo lo stop dalla musica di Emma, annunciato diverse settimane fa, la cantante ultimamente ha condiviso una foto del braccialetto indossato in ospedale dove si presume che la cantante abbia subìto un intervento.

Per due volte, in questi anni, la cantante si è dovuta sottoporre ad un intervento per un tumore alle ovaie. E, se confermata, questa sarebbe stata la terza volta.

La stessa Emma ha dunque tranquillizzato i fan dall'ospedale, dicendo di aver bisogno del tempo per riprendere delle forze, ma di essere tornata finalmente a sorridere. Segno che questi problemi di salute per la cantante possono dirsi risolti.

Intanto, il suo ufficio stampa è dovuto intervenire nei giorni scorsi per mettere a tacere anche diverse fake news sullo stato di salute dell'artista. "Le uniche fonti attendibili riguardanti Emma Marrone sono i suoi canali ufficiali", ha fatto sapere lo staff che segue la cantante.

"Tutte le notizie che stanno circolando attraverso i media negli ultimi giorni riguardanti ipotetiche cartelle cliniche, radiografie, dettagli rispetto allo stato di salute e la convalescenza dell'artista - ha concluso - e dichiarazioni da parte di medici e da parte di terzi sono infondate e basate su supposizioni".

