Il misterioso annuncio di Laura Pausini su Facebook, i fan: "Sei incinta?"

"Sorrido, perché domani ho un annuncio da fare a tutti i miei fan. Vi aspetto qui tra 24 ore esatte. Puntuali, mi raccomando". È questo il misterioso annuncio apparso sul profilo Facebook di Laura Pausini che ha dato appuntamento ai suoi fan ad oggi, per un importante annuncio da fare.

Ed ecco che, in poco tempo, la fantasia dei fan ha preso il sopravvento. Tanti, infatti, le indiscrezioni dei fan che hanno subito ipotizzato: "Ma sei incinta?!".

"Una sorellina o un fratellino per Paola?!", scrive un utente. E ancora, "vuoi annunciare la tua seconda gravidanza? Spero di avere azzeccato", scrive un altro fan.

"Fiocco azzurro o rosa?", chiede diretto un altro internauta. Insomma, i fan non vedono l'ora di sapere cosa la Pausini ha da annunciare, e una probabile seconda gravidanza è fra le ipotesi maggiormente accreditate. Per avere un responso si dovrà aspettare qualche ora, quando la cantante si rifarà viva sui social per svelare il mistero.

Laura Pausini è già mamma di una bambina, nata dalla sua relazione con Marco Carta, suo compagno dal 2005.

Quest'estate, è stata protagonista di un intenso tour insieme a Biagio Antonacci, che ha fatto tappa anche a Messina.

