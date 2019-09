Hackerato il profilo Instagram di Laura Pausini

"Oh mamma, mi avevano hackerato il profilo. Ma vi giuro che canto ancora e non vendo telefoni". L'ha presa con ironia Laura Pausini dopo aver saputo che il suo profilo Instagram è stato hackerato.

Stamattina, infatti, è stata pubblicata un'immagine che invitava tutti i fan a guardare le storie per scoprire come ricevere in regalo prodotti Apple, tra iPhone e Mac.

Non si è trattato di un post pubblicitario ma ovviamente di un attacco hacker. L'account della cantante, seguito da 2,8 milioni di persone è stato hackerato alle 9.30 di oggi. È stato allora infatti che è comparso il post sugli iPhone XS in regalo.

Subito partito l'appello ai fan a non cliccare sul link in questione, e a non rispondere alle storie dell’hacker.

