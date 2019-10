L’annuncio misterioso di Laura Pausini? È un concerto, macché gravidanza!

In molti avevano pensato ad una possibile seconda gravidanza di Laura Pausini. In realtà, passate le 24 ore dal misterioso post sui social, la Pausini ha svelato il suo annuncio: la cantante infatti ha dato appuntamento al 5 settembre 2020 al PalaPau di Faenza (in provincia di Ravenna) per un concerto. "Ogni 5 del mese vi dirò qualcosa in più - ha scritto la cantante -. Da oggi avete tutto il tempo per organizzarvi... Non potete mancare".

Scrivendo che avrebbe dato un annuncio solo dopo 24 ore, la Pausini aveva letteralmente scatenato la fantasia del web. In molti, infatti, avevano subito chiesto alla cantante: "Ma sei incinta?".

Tante, infatti, le indiscrezioni dei fan che hanno subito ipotizzato una seconda gravidanza. "Una sorellina o un fratellino per Paola?!", aveva scritto un utente. E ancora, "vuoi annunciare la tua seconda gravidanza? Spero di avere azzeccato", aveva scritto un altro fan.

"Fiocco azzurro o rosa?", aveva invece chiesto diretto un altro internauta. Insomma, i fan non vedevano l'ora di sapere qualche dettaglio in più da parte della Pausini.

Laura Pausini è già mamma di una bambina, nata dalla sua relazione con Marco Carta, suo compagno dal 2005.

Quest'estate, è stata protagonista di un intenso tour insieme a Biagio Antonacci, che ha fatto tappa anche a Messina.

