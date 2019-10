"Non fate i bravi", esce postumo il nuovo libro di Nadia Toffa

Dopo 'Fiorire d’inverno' (Mondadori), in cui aveva raccontato la battaglia contro il cancro, esce il 7 novembre il nuovo libro di Nadia Toffa, l’inviata e conduttrice delle Iene morta lo scorso agosto a 40 anni.

Ad annunciarlo è la madre Margherita sul profilo Facebook di Nadia.

«Cari amici, mi fa piacere informarvi - si legge nel post - che il 7 novembre uscirà nelle librerie «Non fate i bravi», un libro che raccoglie i pensieri scritti da Nadia negli ultimi mesi e che lei mi ha chiesto di pubblicare. Per me è importante poter condividere con voi questa iniziativa a cui Nadia teneva tanto. I proventi delle vendite saranno devoluti in beneficenza».

Toffa aveva provato a trasformare il cancro «in un dono, un’occasione, una opportunità», aveva scritto nel suo primo libro, attirandosi attacchi dagli hater del web e critiche, ma conquistando il plauso del mondo della scienza per l’invito ai malati a seguire le uniche cure certe, la chemio e la radioterapia. E aveva instaurato un filo diretto con i suoi fan, tra sorrisi e immagini postate anche dal letto d’ospedale. Un dialogo che si era interrotto soltanto nelle ultime settimane prima della scomparsa, il 13 agosto.

