Adriana Volpe: "Magalli? Non gli sono mai stata simpatica"

Torna in tv Adriana Volpe, ospite di Verissimo. A Silvia Toffanin ha raccontato la vicenda che l'ha vista contro Giancarlo Magalli.

La conduttrice ha parlato di tutto quello che è successo negli ultimi anni con il collega.

Il suo programma, Mezzogiorno in famiglia, è stato cancellato. Da lì i numerosi scontri con Magalli, in tv, sui social e anche in tribunale. “Sono cresciuta guardando Magalli in tv - ha spiegato la Volpe -. All'inizio, pensavo fosse una persona meravigliosa con cui lavorare".

Poi, ha detto decisa: "Non gli sono mai stata simpatica, ma credo che il rispetto sia dovuto a tutti".

Magalli e la Volpe hanno lavorato insieme per circa 8 anni. "Sono la collega che è durata più anni accanto a lui, - ha aggiunto la conduttrice - ma dal terzo anno in poi tentava sempre di cambiare il team".

Commentando le frasi "poco gentili" che Magalli le ha rivolto, la Volpe ha detto: "Quelle parole mi hanno profondamente ferito. Feriscono me, mio marito e anche mia figlia, che tra qualche anno navigherà da sola su Internet e le potrà rileggere chiedendosi: perché? Queste frasi da una persona intelligente come Magalli non te le aspetti”.

Tanto astio è nato nel marzo del 2017 quando, durante una puntata della trasmissione I fatti vostri, la Volpe aveva rivelato l’età di Magalli. Il conduttore infatti di lì a poco avrebbe compiuto 70 anni.

Magalli in quell'occasione l'aveva apostrofata in tv come una “rompi…”. Da lì, polemiche a pioggia fino a quando Magalli non aveva risposto a tanto clamore con un post sui social in cui spiegava di non avercela con le donne, "che ho sempre rispettato - aveva scritto - e che forse si sentirebbero più insultate se sapessero come fa a lavorare da 20 anni…”.

Conseguenza del diverbio, era stata poi la decisione della Volpe di abbandonare il programma.

Oggi, la Volpe si dice pronta per un nuovo inizio professionale: "Mi hanno contattato in tanti e sono pronta per provare un nuovo cammino”. Tra i possibili impegni di Adriana Volpe, secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, ci sarebbe anche il Grande Fratello Vip.

© Riproduzione riservata