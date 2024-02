Sanremo: ecco come ha fatto Angelina Mango a vincere il Festival, anche se il televoto ha assegnato il 60% a Geolier

Televoto, giuria delle radio, giuria della sala stampa. Sono le tre componenti che determinano la classifica finale dei cantanti in gara al Festival di Sanremo. Ed è per questo che Geolier, che grazie al voto dei telespettatori aveva raggiunto il 60% delle preferenze, non è riuscito a vincere. Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo, è stata proclamata attraverso un sistema farraginoso. Nell'ultima serata si sono esibiti nuovamente tutte i 30 artisti con le canzoni in gara. Ad ogni cantante corrispondeva un codice e i brani sono stati votati dal pubblico a casa attraverso il televoto, fino allo stop annunciato da Fiorello poco dopo l'1.30 dopo che Rose Villaine con si era esibita per ultima sul palco dell'Ariston. Poco dopo è stata comunicata al pubblico la classifica generale delle 30 canzoni, determinatasi al termine della precedente Quarta Serata. La media tra le percentuali di voto ottenute in serata attraverso il Televoto e quelle ottenute nelle serate precedenti ha determinato una nuova classifica generale delle 30 canzoni.

Le prime 5 canzoni degli artisti in gara sono state riproposte per aprire le nuove consultazioni. Le votazioni precedenti sono state azzerate e si è tornati ancora al pubblico con il televoto. L'esito finale è dato considerando le tre giurie: il televoto, che pesa per il 34%; la giuria della sala stampa, tv e web (33%); giuria delle radio (33%). La canzone con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima votazione verrà proclamata vincitrice di Saranno. Il risultato finale ha assegnato ad Angelina Mango il 40,3% delle preferenze totali, al secondo posto Geolier con il 25,2%, al terzo Annalisa con il 17,1%, al quarto Ghali con il 10,5%, al quinto Irama con il 6,9%. La sorpresa nasce dal fatto che il cantante napoletano attraverso il televoto aveva raggiunto il 60%, la Mango il 16,1%. Poi l'8,3% per Ghali, l'8% per Annalisa, il 7,5% per Irama. Determinante per l'esito della votazione, dunque, sono state la giuria della sala stampa e quella delle radio.