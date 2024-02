Le pagelle della finale del festival di Sanremo: 9 ad Amadeus e Fiorello

Queste le pagelle della finale del festival di Sanremo, con i cinque artisti in top five:

Amadeus 9

Conduttore e condottiero. Riesce in quella che sembrava un’impresa impossibile: battere se stesso. E centra l’obiettivo, mantenendo gli ascolti sempre sopra il 60%. Titanico. Alla quinta direzione artistica ha deciso di lasciare il timone: dal ring si scende da vincenti. Puntiamo il nostro euro su un ritorno tra qualche tempo: il mal d’Ariston - come il mal d’Africa - non perdona. A (non troppo) presto.ù

Fiorello 9

Fiorello patrimonio nazionale. Più unico che raro. Quando sul palco c’è lui, cambia tutto. In meglio, ça va sans dire. Gli si perdona anche la discutibile gag con Travolta, sulle note del Ballo del qua-qua, che stasera cambia pelle ed effetto. Con l’amico di una vita, Ama, sono una cosa sola. Li aspettiamo per un varietà a due voci (che non sia configurabile per durata come sequestro di persona, però!).