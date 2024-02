La vittoria sfuma e ora Napoli aspetta Geolier per far festa

Anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, si è congratulato col rapper partenopeo: «Bravissimo Geolier! Secondo al Festival di Sanremo 2024: un orgoglio per tutta Napoli ed un’ulteriore conferma che siamo tornati ad essere Città della Musica. Emanuele, ora ti aspetto al Comune per festeggiare questo grande risultato!».

Ieri sera, fin dal momento dell'esibizione del giovane rapper del quartiere Miano, poco dopo la mezzanotte, gli amici hanno sfidato la scaramanzia, dando il via a una festa che ha tenuto fede allo slogan che ha campeggiato sugli striscioni esposti in questi ultimi giorni: «Per noi già hai vinto». Una frase riportata anche sulla torta offerta ai presenti alla festa ben prima della proclamazione del vincitore. Amici e fan del cantante ora attendono il ritorno a Napoli del loro beniamino: «Sarà festa comunque», assicurano.

Don Maurizio Patriciello, il prete anti-camorra del parco Verde di Caivano, l'ha messa sul piano sociale: «La nostra madre lingua - lingua non dialetto - napoletana, portata in questi giorni dal giovane Geolier sul palco di Sanremo, è viva. Arricchisce non depaupera.

Unisce non divide - ha scritto sui social -. Niente deve andare perduto delle nostre culture. Soprattutto quando si fanno veicoli di fratellanza, di giustizia, di pace, di amore. Grazie Emanuele. Ti aspettiamo al Parco Verde. Vieni, un abbraccio».

E c'è stata un locale che offriva uno sconto: «Sconto del 20% se voti live Geolier: prima di chiudere il conto vota mostrandoci i 5 voti». È stato il post comparso nelle stories di una paninoteca di Napoli, che ha creato scompiglio costringendo il proprietario a fare un'altra storia e a spiegare: «Mi avete intasato la chat di insulti e cattiverie (da tutta Italia) - ha scritto il gestore -. Pensate veramente che verranno persone a comprarsi un panino di 10 euro per mettere 5 voti pagando 2,50 e risparmiare 2 euro?? State rilassati. È solo un post "goliardico", non abbiamo fatto nessuno sconto a nessuno (e questo lo saprà l'agenzia delle entrate meglio di voi)». E poi una frecciata a favore del beniamino Geolier: «E sappiate che Geolier stasera schiatta il festival e voi rosicate ancora!». La profezia non è però avverata...