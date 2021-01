Sanremo: Fedez resta in gara, il video non comporta l'esclusione

Fedez resta in gara al Festival di Sanremo, dove è in coppia con Francesca Michielin: il brevissimo filmato, appena 6 secondi, relativo al brano in competizione e postato ieri su Instagram dallo stesso Fedez non comporta l’esclusione dell’artista dalla gara.

Lo rendono noto l’organizzazione del Festival e la direzione artistica di Sanremo 2021 che, "pur esprimendo serio biasimo per l’accaduto", dice un comunicato, non prendono provvedimenti.

Proprio la durata dell’interpretazione nel video - postato e successivamente cancellato dall’artista - risulta infatti essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per se il brano, "che non può considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità richiesta dal regolamento della manifestazione". AGI

