Covid, pass digitale e mappa dei contagi: le regole europee per i viaggi

La Commissione europea presenterà domani nuove linee guida su Covid e viaggi nell’Ue. Lo apprende Ansa da fonti vicine al dossier. L’esecutivo Ue dovrebbe proporre di passare da un approccio basato sul Paese di provenienza e le eventuali quarantene ad uno incentrato sul pass digitale in corso di validità. Inoltre non sarebbero previste restrizioni per i non vaccinati, che comunque per viaggiare dovranno essere muniti del pass digitale. Le mappe sui contagi inoltre terranno conto non solo dell’incidenza e del tasso di positività ma anche di dati come i tassi di vaccinazione.

© Riproduzione riservata