Covid: impennata di contagi in Sicilia, sì dal governo al super green pass

Sono 690 i nuovi positivi in Sicilia, un dato nettamente superiore a ieri, quando i contagi erano stati 505. Sei le vittime. Stabili i nuovi ricoveri.

L'isola è al sesto posto per contagi, al primo c'è la Lombardia con 2.207, al secondo il Veneto con 1.931, al terzo il Lazio con 1.283, al quarto l'Emilia Romagna con 1.058 casi, al quinto la Campania con 965.

Gli attuali positivi sono 11.098 con un aumento di 195 casi. I guariti sono 501 mentre le vittime sono 6 e portano il totale dei decessi a 7.168. Sul fronte ospedaliero sono adesso 384 ricoverati, con 2 ricoverati in più rispetto a ieri in terapia intensiva sono 41, uno in meno rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 175 casi, Catania 194, Messina 128, Siracusa 58, Ragusa 21, Trapani 25, Caltanissetta 36, Agrigento 48, Enna, 17.

In Italia

Sono 12. 448 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 10.047. Sono invece 85 le vittime in un giorno. Ieri erano state 83. Sono 562.505 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia.

Ieri erano stati 689.280. Il tasso di positività è al 2,2%, in salita rispetto all'1,4% di ieri. Sono invece 573 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 13 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 49. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.629, ovvero 32 in più rispetto a ieri.

Via libera dal governo al super green pass

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera, a quanto si apprende, alle nuove misure anti-covid, compreso il cosiddetto super green pass.

Il Super Green pass varrà dal 6 dicembre al 15 gennaio, ma le misure potranno essere poi prorogate. Arriva l’obbligo di Green pass o tampone anche per accedere ai mezzi del trasporto pubblico locale.

