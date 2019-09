Influenza e prevenzione, vaccini al via da metà ottobre

In autunno incombe in milioni di italiani l'incubo "influenza" e così tra chi preferisce attendere e chi invece inizia per i propri figli la somministrazione di integratori che rafforzino le difese immunitarie, c'è chi aspetta con una certa ansia l'inizio della campagna vaccinale.

L'Agenzia italiana del farmaco ha comunicato, attraverso una determina pubblicata in Gazzetta ufficiale che il piano di vaccinazione inizierà da metà ottobre e si concluderà a fine dicembre. Le singole regioni poi comunicheranno il giorno esatto in cui ci si potrà recare nei centri adibiti alla somministrazione dei medicinali.

I vaccini che saranno usati sono quelli approvati secondo la procedura registrativa centralizzata coordinata dall'Agenzia europea dei medicinali (Ema) e la loro composizione segue le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e del Comitato per i Medicinali per Uso umano (Chmp) dell'Ema.

La protezione del vaccino comincia circa due settimane dopo la vaccinazione e dura per sei-otto mesi circa, per poi decrescere.

Gli esperti prevedono che l'influenza 2019 "sarà particolarmente insidiosa. Anche se si prevede un numero inferiore di contagi rispetto allo scorso anno".

L'Aifa, intanto, ricorda che, oltre alle vaccinazioni e l'eventuale uso di farmaci antivirali, per limitare la diffusione dell'influenza, è importante lavare regolarmente e frequentemente le mani con acqua e sapone, coprire la bocca e il naso con un fazzoletto quando si tossisce e starnutisce e poi gettarlo nella spazzatura, e aerare regolarmente le stanze in cui si soggiorna.

