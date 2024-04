Contro la siccità in Sicilia un Vademecum per non sprecare acqua

Ventiquattro regole per non sprecare l’acqua, rivolte ai cittadini in una delle fasi più delicate di una piaga cronica, a conferma – se ce ne fosse ancora bisogno – che la siccità, nell’Isola, ha raggiunto livelli da allerta rossa.

È il senso del «Vademecum delle azioni e buone pratiche finalizzate al risparmio idrico potabile ed alla riduzione dei consumi», redatto dal segretario generale dell’Autorità di bacino Leonardo Santoro, nominato commissario delegato per l’emergenza idrica dal presidente della Regione Renato Schifani: un prontuario che i sindaci dei Comuni delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo e Trapani – quelle in cui è stato necessario effettuare in questi giorni dei razionamenti – dovranno tradurre in ordinanze contingibili e urgenti, provvedendo alla loro attuazione e osservanza anche attraverso la polizia municipale. Schifani: «Serve l’impegno di tutti». Dall’Anci un appello ai Comuni per il risparmio delle risorse idriche.

L'ordinanza commissariale con il vademecum si può trovare a questo indirizzo.