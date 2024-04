«Siccità estrema in Sicilia», situazione drammatica: calo delle piogge del 50%, mai così negli ultimi 35 anni

Le precipitazioni del mese di marzo non hanno portato ad un recupero del deficit di precipitazioni accumulato fin dall'autunno, ma hanno semmai accentuato le condizioni di siccità in alcune aree dove di nuovo gli apporti delle piogge sono stati pesantemente inferiori a quelli attesi in base al clima.

Siccità severa, in alcuni tratti estrema. Una situazione che in Sicilia non si verificava dal 1989. I dati, e le conclusioni, sono quelle del Sias, il Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano: l'ente regionale che si occupa di raccogliere ed elaborare i numeri su piogge e meteo nell'Isola. Le conseguenze sono quelle sotto gli occhi di tutti, a partire dal razionamento dell'acqua nelle case di Palermo previsto già da oggi (5 aprile), visto il calo della portata degli invasi di circa il 50%.

In realtà il primo trimestre dell'anno, in quanto ad accumuli totali, non è stato così asciutto come in altre fasi siccitose registrate in passato (prime fra tutte, quelle del 1977 e del 1989), tuttavia la situazione attuale risente pesantemente dei mancati apporti del periodo autunnale.

Il quadro che ne emerge è drammatico: la siccità a breve termine interessa aree piuttosto limitate con intensità moderata, mentre la siccità a medio termine risulta invece coinvolgere gran parte della regione, e in alcune aree l'intensità viene bollata come «severa» o addirittura «estrema».

Il fatto è che le piogge registrate nei primi tre mesi del 2024 sono state quasi interamente dai assorbite suoli e gli invasi si sono nel frattempo svuotati. Quel che più preoccupa gli esperti della Regione è che «le ripercussioni più gravi in questo momento - scrivono dal Sias -, più ancora che i danni all'agricoltura, sono rappresentate dalla mancata ricostituzione di riserve idriche adeguate nel sistema degli invasi e nei corpi idrici sotterranei». La soluzione? Proprio la pioggia ma precipitazioni nella norma non risolverebbero il problema e potrebbero comportare addirittura un peggioramento del quadro attuale. Servirebbero, piuttosto, nei restanti mesi primaverili, precipitazioni abbondantemente superiori alla norma per attenuare i disagi.