Bacini a secco, in Sicilia scatta anche l’allerta grano

Mentre sulla granicoltura siciliana si riaccende una spia rossa mai vista in primavera, nelle dighe dell’Isola, anziché il livello d’acqua, continua ad aumentare solo l’allerta, e se quel poco di pioggia caduta un mese fa sembrava inizialmente aver risollevato il quadro, le alte temperature e l’inevitabile consumo della preziosa risorsa, necessaria per non far morire le colture, hanno di fatto vanificato la (scarsa) ripresa di marzo. La Coldiretti ha già acceso la spia sui cereali: «In alcune zone sono già bruciati, ci saranno perdite nel raccolto»

Così, rispetto all’ultima rilevazione dell’Autorità regionale di Bacino, risalente a cinque settimane fa, gli invasi risultano stabili o caratterizzati da incrementi idrici trascurabili se non in perdita, con quattro strutture osservate speciali: Rosamarina e Fanaco, entrambe nel Palermitano, e Pozzillo e Ogliastro, tra Enna e Catania. In attesa dei nuovi dati sui milioni di metri cubi invasati, è quanto emerge dalla mappa dei grafici idrometrici della Protezione civile regionale, che in questo periodo, viste le criticità, viene monitorata costantemente.