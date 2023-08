Regionali, braccio di ferro sul contratto e rinnovo in stallo

«Ci sono le condizioni per tornare a sedersi al tavolo e approvare almeno il nuovo contratto. Anche perché io temo che prima o poi qualcuno si accorgerà che ci sono da anni 55 milioni fermi nel cassetto»: Accursio Gallo è stato riconfermato da tre giorni alla guida dell’Aran e prima della pausa di Ferragosto rivolge un appello ai sindacati per sbloccare la vertenza dei 10.436 dipendenti regionali. Ma la risposta è molto più che gelida: le principali sigle non torneranno a trattare.

Non ci sarà dunque un alleggerimento della tensione. Anzi, la vertenza dei dipendenti regionali è destinata a produrre nuovi scioperi. Palazzo d’Orleans aveva avocato a sé la gestione di una crisi che ha portato nelle ultime settimane a proteste di piazza e soprattutto al rifiuto da parte delle fasce basse di svolgere mansioni di livello superiore (come accade nella prassi) paralizzando così l’attività di alcuni uffici: soprattutto i Centri per l’impiego.

