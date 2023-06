Il 61 a 0, le inchieste giudiziarie e la roccaforte di voti: la storia di Silvio Berlusconi in Sicilia

La storia di Silvio Berlusconi è legata anche alla Sicilia. Una storia lunga 30 anni, che tante volte gli ha concesso trionfi elettorali, primo fra tutti il 61 a 0. Storica la vittoria del centrodestra alle politiche del 2001 quando si votava con il Mattarellum: i 61 collegi uninominali (41 alla Camera e 20 al Senato), furono tutti vinti dalla coalizione guidata proprio da Silvi Berlusconi. per il centrosinistra fu una Caporetto: l’Ulivo elesse solo i seggi con il recupero proporzionale. I Ds si bloccarono all’11,61% nella Sicilia occidentale e al 9,13% in quella orientale, mentre la Margherita fece segnare rispettivamente l’11,47% e il 16,14 per cento.

La prima volta di Berlusconi in Sicilia fu il 20 marzo dl 1994, con il Cavaliere appena sceso in campo con la sua Forza Italia in comizio al padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo di Palermo, dove lo accolgono in settemila, una settimana prima del suo primo trionfo alle Politiche. L'Isola come roccaforte di Berlusconi anche nel 1996, quando Forza Italia rimane primo partito nonostante le prime inchieste. Nel 2001 costruisce attorno a Renato Schifani e Gianfranco Miccichè il partito in Sicilia, che trionfa con lo storico 61 a 0, spingendolo anche a livello nazionale.

C'è anche una storia giudiziaria, di Berlusconi in Sicilia, come la condanna del suo ex braccio destro Marcello Dell'Utri e le tante inchieste giudiziarie. L'ultima visita a Palermo è stata infatti in tribunale, dove si avvalse della facoltà di non rispondere. La Sicilia era stata scelta lo scorso anno per la candidatura, a Marsala, dell'ultima sua compagna, Marta Fascina, e pochi mesi fa con la nomina del nuovo commissario di Forza Italia in Sicilia, Marcello Caruso, al posto del suo tanto amato Miccichè.

