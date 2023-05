Europarlamento, via libera del gruppo Ppe all'ingresso di Caterina Chinnici

Il gruppo del Ppe ha votato all’unanimità dei presenti l’ingresso dell’europarlamentare Caterina Chinnici, che nei giorni scorsi ha lasciato il Pd. “Orgogliosi dell’adesione di Chinnici. Il Ppe ha compreso il valore di questa scelta tanto che la Chinnici è stata accettata con 113 voti a favore e con nessuno contro, mai accaduto nella storia del Ppe. E ora al lavoro per difendere famiglie e imprese», ha sottolineato Fulvio Martusciello (FI-Ppe) capodelegazione di Forza Italia nel Parlamento europeo.

In un tweet il Ppe, confermando l’ingresso di Chinnici, ha aggiunto: «Insieme costruiremo un’Europa più forte e più resistente che lavora per i suoi cittadini».

