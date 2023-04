Caterina Chinnici abbraccia Forza Italia, il Pd: sarebbe stupefacente

Caterina Chinnici lascia il Pd e passa dall’altra parte della barricata politica. L’eurodeputata sta per approdare a Forza Italia.

L’indiscrezione che per tutto il giorno ieri è rimbalzata nelle redazioni è stata confermata in serata da vari big del Pd, seppure con una formula che sottolineava l’aspetto più critico: «Non ne sappiamo nulla ma certo risulterebbe al quanto stupefacente che, dopo aver accettato la candidatura alla presidenza della Regione in quota Pd lo scorso luglio e avere preteso che tra i candidati non ci fossero imputati, adesso Caterina Chinnici possa passare a Forza Italia, il partito di Berlusconi, Dell’Utri e D’Alì».

La Chinnici è stata appena sette mesi fa la sfidante di Schifani. E seppure il risultato elettorale dell’eurodeputata sia stato di molto inferiore alle attese (è arrivata terza nella corsa a Palazzo d’Orleans con il 16% dei consensi pari ad appena 341 mila voti) il prestigio riconosciutole trasversalmente negli anni ne fanno un «acquisto» pregiato per il nuovo corso di Forza Italia.

