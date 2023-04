Fotovoltaico, Schifani risponde al ministro: «Il mio obiettivo è ridurre le bollette ai siciliani»

«Le istruttorie continuano, poi ci sarà una pausa di riflessione perché stiamo verificando come il territorio agricolo della nostra regione venga invaso da grandi impianti, legittimi, che però non danno lavoro e producono energia che viene distribuita in tutta Italia. La Sicilia, danneggiata da questa situazione, reclamerà con senso di responsabilità e piena correttezza, una compensazione in natura». Lo ha ribadito il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani intervistato dal Tg4, replicando così al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Il tema è quello delle autorizzazioni all'impianto di pannelli fotovoltaici sul territorio, che Schifani intenderebbe bloccare.

«Il mio obiettivo - ha detto il presidente della Regione - è quello di ridurre le bollette ai siciliani e certamente non intendo speculare su questo. Mi incontrerò naturalmente con l’amico Adolfo Urso, con gli altri ministri e con il presidente del Consiglio in piena legittimità e trasparenza. Non intendiamo rallentare la produzione di energia che serve al Paese anche per il caro bollette, ma riteniamo che la nostra Regione, caratterizzata da un clima che induce a una maggiore produzione di energia elettrica, meriti un minimo di coinvolgimento».

