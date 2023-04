Il no della Sicilia al fotovoltaico, apertura del governo sulla richiesta di compensazioni

Apertura del governo di Roma sulla richiesta della Regione Siciliana in merito ai progetti per gli impianti fotovoltaici nell'Isola. Sull'ipotesi di compensazioni alla Sicilia per l’installazione di pannelli il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, ha risposto annunciando una valutazione dell'ipotesi formulata dal presidente Renato Schifani, che ha contestualmente annunciando uno stop alle autorizzazioni se questo indennizzo sarà negato.

Schifani sospende il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti fotovoltaici in Sicilia Tamajo e Schifani al convegno di Mondello

«Non so dire. Abbiamo un’interlocuzione aperta con le Regioni per la definizione delle aree idonee. L’avremo anche con la Sicilia e su quella interlocuzione valuteremo, vedremo come muoverci come Paese», ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine di un convegno a Roma.

