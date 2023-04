Urso risponde a Schifani dopo lo stop alle autorizzazioni: «Il fotovoltaico è una scommessa per la Sicilia»

«A Schifani dico che i pannelli solari sono una grande scommessa per la Sicilia. Stiamo realizzando il più grande stabilimento di pannelli solari d’Europa realizzato da una grande azienda come Enel». Lo dice il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a Verona, dopo l’annuncio dello stop alle autorizzazioni per il fotovoltaico nell’isola. «I pannelli solari sono la grande scommessa soprattutto delle regioni meridionali per realizzare energia rinnovabile e per la Sicilia sono una grande scommessa anche perché creano occupazione. Catania. l’Etna valley sta diventando un polo tecnologico avanzato in Europa», aggiunge.

Questo riguarda «sia la tecnologia green con lo stabilimento che produrrà pannelli solari» sia il digitale «con investimenti crescenti di Stmicroelectronics sul carbone di sicilio», osserva Urso sottolineando che «è la Sicilia il polo tecnologico del nostro Paese».

«Sono amico del governatore Schifani, con cui stiamo realizzando numerosi progetti di politica industriale. Domani ho con lui un tavolo su Termini Imerese: dopo 12 anni che per un sito industriale che era diventato una cattedrale nel deserto o meglio un deserto industriale, riaprono le procedure per assegnare il sito alle imprese che ci hanno presentato i progetti per tornare a essere un importante parco industriale e logistico», dichiara il ministro.

