Ars, l'aumento Istat? Vale solo per i politici. Ai regionali niente adeguamenti

I 70 deputati regionali si sono concessi l’adeguamento Istat, che vale un 10% in più in busta paga. E di fronte alle polemiche che hanno travolto il Palazzo nei giorni di votazione della manovra si sono difesi segnalando che il recupero dell’inflazione è una prerogativa di cui beneficiano tutti i contratti pubblici. Anche se proprio ai dipendenti regionali non è stata concessa. Agli 11 mila in servizio negli assessorati la Finanziaria approvata nelle stesse ore riconosce solo l’una tantum prevista dallo Stato, che vale appena l’1,5% in più in busta paga.

È il day after del varo della Finanziaria, quello in cui negli uffici della Regione si sono fatti i calcoli definitivi sulle misure approvate.

E viene fuori che per gli aumenti ai dipendenti regionali c’è una norma simile a quella che è valsa ai deputati un incremento in busta paga di circa 900 euro lordi al mese (10.700 all’anno). Questo articolo stanzia 7.278.637 euro per chi è in servizio negli assessorati. E, con una serie di rimandi a norme statali, esclude però proprio l’adeguamento degli stipendi all’indice Istat sul costo della vita. Ciò che viene concesso è molto diverso e vale di meno.

