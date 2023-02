Gli aumenti ai deputati regionali in Sicilia, il presidente dell'Ars: «Diamoli in beneficenza»

«Io sarei per dare questi fondi ad una associazione terza e non politica, come l’associazione della stampa parlamentare, le Misericordie o Emergency…», dice il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, commentando il caso dell’adeguamento all’indice di inflazione dell’8,1% che porta ad aumento di quasi 900 euro delle buste paga dei deputati. Il voto (a scrutinio segreto) nella notte tra giovedì e venerdì, che reintroduce la norma che in un primo momento era stata stralciata dalla finanziaria, diventa un caso nazionale e tutti gli occhi sono puntati sul Parlamento siciliano. «Ho dato mandato agli uffici dell’Assemblea di capire se esiste uno strumento normativo che possa intervenire sulla norma», spiega Galvagno. «E avevo già chiesto nel corso della discussione in Aula se si potesse intervenire».

