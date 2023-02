Finanziaria: maniche larghe per enti, teatri e università. La mappa dei contributi

Il teatro Massimo di Palermo avrà quest’anno dalla Regione mezzo milione in più rispetto all’anno scorso. Il Biondo 300 mila euro in più. Si riduce però il Furs, il fondo destinato a tutti gli altri teatri dell’Isola. Mentre altre sigle storiche della galassia regionale, come l’università Kore di Enna, vedono perfino raddoppiare il contributo pubblico a loro destinato.

Non c’è solo la maxi Tabella H - il lunghissimo elenco di contributi a pioggia che i partiti hanno confezionato durante i lavori in commissione in base a un accordo fra governo e opposizione che vale una quarantina di milioni -, nella Finanziaria che comincia martedì il suo viaggio in aula verso l’approvazione ora è ufficiale anche la mappa dei finanziamenti ordinari agli enti della galassia regionale. È un altro lunghissimo elenco di voci che vale da solo 385,7 milioni, ben 62,2 in più di quanto investito da Palazzo d’Orleans nel 2022. È questo il cuore della manovra targata Schifani-Falcone.

